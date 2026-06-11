Состав сборной Франции на ЧМ-2026: Мбаппе и Дешам идут за золотом

Чемпионат мира по футболу-2026 - главное спортивное событие четырехлетия. Для сборной Франции этот турнир может оказаться победным: команда Дидье Дешама считается одним из главных фаворитов. В истории французской сборной уже были триумфы (на чемпионатах мира в 1998 и 2018 годах), а на ЧМ-2026 в Северной Америке команда отправляется с единственной целью - вернуть себе заветный кубок, который она упустила в драматичном финале прошлого Мундиаля.

Турнир 2026 года пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Это первый в истории Мундиаль, в котором примут участие сразу 48 сборных, что существенно меняет привычный формат и расписание. Матчи группового этапа для Франции стартуют в середине июня, а соперниками «синих» по квартету станут сборные Норвегии, Сенегала и Ирака.

Эксперты сходятся во мнении, что с группой французам повезло, однако недооценивать оппонентов на таком уровне нельзя. Напряженный график матчей в Северной Америке потребует от тренерского штаба активной ротации состава, поэтому глубина скамейки запасных станет определяющим фактором успеха на пути к плей-офф.

Ключевые игроки сборной Франции

Дидье Дешам укомплектовал состав сборной Франции 26-ю футболистами, выбрав максимально боеспособный состав. Каждая линия команды обеспечена игроками мирового уровня, представляющими топовые европейские (и не только) лиги.

Вратари

Роль основного вратаря на турнире доверена Майку Меньяну из итальянского «Милана». Он демонстрирует потрясающую реакцию и хладнокровие, что делает его достойным преемником Уго Льориса. На позициях резервных голкиперов расположились опытный Брис Самба из «Ренна» и перспективный Робин Риссер, представляющий «Ланс».

Примечательно, что в итоговом списке не нашлось места для голкипера «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье, что вызвало немало споров в прессе, учитывая его уверенную игру на клубном уровне в текущем сезоне. Французские СМИ писали, что это связано с его травмами.

Оборона

Защитная линия французов представляет собой сплав из звезд ведущих европейских лиг. В центре обороны Дешам располагает роскошным выбором: Уильям Салиба из лондонского «Арсенала» и Ибраима Конате из «Ливерпуля», скорее всего, составят основную пару. На подмене готовы сыграть Дайо Упамекано из «Баварии» и Максанс Лакруа из «Кристал Пэлас».

На флангах обороны ситуация не менее интересная. Справа конкурируют Жюль Кунде («Барселона») и Мало Гюсто («Челси»). На левом фланге тренерский штаб рассчитывает на Люка Диня из «Астон Виллы», а также на уникальную семейную связку братьев Эрнандес. Лукас Эрнандес представляет «ПСЖ», а его брат Тео Эрнандес летом 2025 года перешел в «Аль-Хиляль», но сохранил за собой статус одного из самых опасных атакующих защитников мира.

Мощный кулак в полузащите

В центре поля Дидье Дешам традиционно делает ставку на физическую мощь, атлетизм и умение контролировать темп игры. Опорную зону цементирует полузащитник мадридского «Реала» Орельен Чуамени, способный в одиночку разрушать атаки соперников. Рядом с ним незаменимую роль выполняет ветеран Н'Голо Канте («Фенербахче»), чей опыт больших побед критически важен.

За креатив, динамику и продвижение мяча отвечают техничный Адриен Рабьо («Милан») и молодой Ману Коне из итальянской «Ромы». Жемчужиной центра поля считается 20-летний Уоррен Заир-Эмери из «Пари Сен-Жермен», который, несмотря на юный возраст, играет мастерски. В заявке из-за высокой конкуренции не нашлось места некоторым звездам, что лишний раз подчеркивает невероятный кадровый потенциал Франции.

Устрашающая линия атаки

Нападение французов выглядит кошмаром для обороны любой команды мира. Возглавляет атаку капитан и главная звезда команды - Килиан Мбаппе, окончательно адаптировавшийся к роли лидера в мадридском «Реале». Компанию на флангах ему составят реактивный крайний нападающий Усман Дембеле («ПСЖ») и пришедший в невероятную форму Майкл Олисе из мюнхенской «Баварии».

Для силовой борьбы и игры в штрафной площади Дешам вызвал Маркуса Тюрама («Интер») и мощного Жан-Филиппа Матету из «Кристал Пэлас», который заслужил вызов своей яркой игрой в Англии. Дополнительную глубину и вариативность атаке придают техничные Брадли Баркола («ПСЖ»), Манес Аклиуш из «Монако», Райан Шерки («Манчестер Сити») и Дезире Дуэ («Пари Сен-Жермен»).

Молодые таланты и тактические схемы

Особое внимание футбольных аналитиков привлекают молодые таланты в составе, которые совсем недавно завоевали серебряные медали на домашней Олимпиаде в Париже. Речь идет о Райане Шерки, представляющем «Манчестер Сити», и Дезире Дуэ из «ПСЖ». Эти игроки способны добавить команде непредсказуемости и креатива, выходя со скамейки запасных в сложных матчах.

Что касается тактического рисунка, Дидье Дешам планирует использовать гибкие схемы, трансформирующиеся в зависимости от фазы игры. Основной расстановкой аналитикам видится классическая 4-3-3, которая при необходимости легко перестраивается в 4-2-3-1 с Килианом Мбаппе на острие или на левом фланге. Важным элементом стратегии станет высокий прессинг и молниеносный переход из обороны в атаку за счет высочайшей скорости Усмана Дембеле и Брадли Барколы.

Клубное представительство в сборной

Французская футбольная система славится тем, что ее игроки востребованы во всех сильнейших чемпионатах планеты. Наибольшее представительство в текущем составе имеют гегемон «ПСЖ», а также испанский гранд «Реал Мадрид» и клубы английской Премьер-лиги. Интересно отметить и географическое расширение: в команде есть игроки как из традиционных европейских топ-клубов, так и представитель чемпионата Саудовской Аравии, что отражает современные тренды мирового футбола.

Прогнозы экспертов

Ожидания от выступления сборной на чемпионате мире 2026 года в самой Франции максимальные. Спортивные аналитики и ведущие футбольные эксперты сходятся во мнении, что нынешний состав сборной Франции обладает всеми необходимыми качествами для завоевания титула: есть и «менталитет победителей», и сумасшедшая скорость на флангах, и глубина состава для прохождения длинной дистанции и, самое главное, жесткая дисциплина, которую выстроил Дидье Дешам.

Согласно данным спортивного барометра Odoxa-Winamax-RTL за 3 и 4 июня 2026 года (прямо перед товарищеским матчем Франция - Кот-д’Ивуар), 48 процентов всех французов и 65 процентов футбольных болельщиков считали национальную команду главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул, сообщает CB News. Таких высоких результатов наблюдатели Odoxa еще не фиксировали.

При этом чемпионат мира по футболу в Северной Америке станет серьезным климатическим испытанием для его участников, среди которых сборная Франции окажется в одном из самых уязвимых положений. Согласно исследованию агентства Bloomberg, проанализировавшего погоду в 16 городах-организаторах турнира в США, Канаде и Мексике, французы заняли второе место среди всех сборных по уровню подверженности экстремальной жаре.

На основе показателей температуры и влажности воздуха эксперты подсчитали, что французские футболисты столкнутся со средней температурой около 31,1 градуса во время своих матчей. По этому показателю подопечные Дидье Дешама уступают лишь сборной Туниса, чьи игры пройдут в еще более суровых условиях. Основной причиной столь высокой тепловой нагрузки стало географическое распределение матчей группового этапа.

Спортивные медики и аналитики Bloomberg подчеркивают, что необходимость играть при 30-градусной жаре и высокой влажности потребует от тренерского штаба Франции кардинального пересмотра графика акклиматизации и интенсивности тренировок. В условиях жары ключевым фактором успеха станет не только тактика, но и физическая выносливость игроков, а также глубина состава, позволяющая проводить эффективную ротацию.

Paris Match прогнозирует трудное начало турнира: ничью с Сенегалом и вырванную на последних минутах победу над Норвегией. Затем - переломный момент в матче 1/8 финала против Германии, после чего «все пойдет как по маслу». Марокко в четвертьфинале, Испания по пенальти в полуфинале и, наконец, Португалия (2:1) в решающем матче, вышедший на замену Райан Шерки забивает победный гол на 115-й минуте.

Главным врагом французских футболистов может стать их собственная самоуверенность или возможные травмы ключевых игроков на групповом этапе. Тем не менее, если Мбаппе и компания поймают кураж с первых игр, остановить их будет практически невозможно.