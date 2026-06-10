В Мексике нашли почти 60 взрывных устройств за два дня до старта ЧМ

В Мексике правоохранительные органы изъяли 59 самодельных взрывных устройств в автобусе, который вез школьников и учителей на демонстрацию в поддержку Национального координационного совета работников образования, сообщает Mexicosolidarity.

Проверка была проведена на шоссе Мехико — Куэрнавака после того, как один из граждан сообщил властям о возможном наличии взрывчатых веществ в одном из автомобилей. По данным Министерства внутренних дел, проверка проводилась мирно, с согласия пассажиров.

Мексика сыграет в группе на чемпионате мира с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.