Опубликован рацион футболистов сборной Норвегии на ЧМ

Стал известен рацион футболистов сборной Норвегии на ЧМ-2026. Об этом сообщает издание VG.

Норвежцы привезут с собой 300 килограммов свежей рыбы и известных поваров. Это необходимо для того, чтобы дать игрокам возможность питаться привычным образом. Отмечается, что такой рацион поможет им сохранить концентрацию и работоспособность на фоне высоких нагрузок.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Норвежцы сыграют в группе I с командами Франции, Сенегала и Ирана.

9 июня стало известно, что в США не пустили сомалийского арбитра Омара Артана, который должен был работать на матчах ЧМ. За несколько дней до этого в десяти минутах езды от базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, в ходе которой пострадали девять человек.