Букмекеры назвали лучшую европейскую сборную на ЧМ

Испания станет лучшей европейской сборной на ЧМ-2026, Чехия и Босния – худшими, считают букмекеры
Букмекеры начали принимать ставки на достижения европейских сборных на ЧМ-2026.
В линии БЕТСИТИ «Лучшая команда Европы» фаворитом за 3.70 котируется Испания. Далее идут Франция (4.00), Англия (5.50) и Португалия (8.50).
Худшей командой Европы на мундиале по версии букмекеров станет Чехия или Босния и Герцеговина.
Лучшая команда Европы на ЧМ-2026:
1. Испания – 3.70.
2. Франция – 4.00.
3. Англия – 5.50.
4. Португалия – 8.50.
5. Германия – 10.00.
6. Нидерланды – 15.00.
7-8. Бельгия – 20.00.
7-8. Норвегия – 20.00.
9. Швейцария – 40.00.
10-11. Турция – 50.00.
10-11. Хорватия – 50.00.
12. Швеция – 65.00.
13-14. Австрия – 80.00.
13-14. Шотландия – 80.00.
15-16. Босния и Герцеговина – 100.00.
15-16. Чехия – 100.00.
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