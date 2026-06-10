Букмекеры назвали лучшую европейскую сборную на ЧМ

Букмекеры начали принимать ставки на достижения европейских сборных на ЧМ-2026.

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В линии БЕТСИТИ «Лучшая команда Европы» фаворитом за 3.70 котируется Испания. Далее идут Франция (4.00), Англия (5.50) и Португалия (8.50).

Худшей командой Европы на мундиале по версии букмекеров станет Чехия или Босния и Герцеговина.

Лучшая команда Европы на ЧМ-2026:

1. Испания – 3.70.

2. Франция – 4.00.

3. Англия – 5.50.

4. Португалия – 8.50.

5. Германия – 10.00.

6. Нидерланды – 15.00.

7-8. Бельгия – 20.00.

7-8. Норвегия – 20.00.

9. Швейцария – 40.00.

10-11. Турция – 50.00.

10-11. Хорватия – 50.00.

12. Швеция – 65.00.

13-14. Австрия – 80.00.

13-14. Шотландия – 80.00.

15-16. Босния и Герцеговина – 100.00.

15-16. Чехия – 100.00.