Энрике поделился своей фантазией о ЧМ

Вингер «Зенита» Энрике: «Мой тренер личностного роста советует говорить себе: «Я забью в финале ЧМ и стану лучшим игроком турнира». Представляю это каждый день»
Вингер «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике заявил, что мечтает забить в финале чемпионата мира.
«Я уже представляю, как забиваю в финале. Я думаю об этом каждый день. Мой тренер личностного роста советует мне каждый день, просыпаясь, смотреть в зеркало и повторять: «Я забью в финале чемпионата мира и стану лучшим игроком турнира», – сказал Энрике.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе турнира сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.
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Вингер «Зенита» Энрике: «Мой тренер личностного роста советует говорить себе: «Я забью в финале ЧМ и стану лучшим игроком турнира». Представляю это каждый день»
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Вингер «Зенита» Энрике: «Мой тренер личностного роста советует говорить себе: «Я забью в финале ЧМ и стану лучшим игроком турнира». Представляю это каждый день»
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