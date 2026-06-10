Российский блогер заявил, что купил самый дорогой VIP-билет на 1/16 финала ЧМ

Блогер АртПо купил самый дорогой вип-билет на 1/16 финала ЧМ, в котором сыграют победитель группы J и команда, занявшее второе место в группе H.

© Sports.ru

Цены на такие билеты начинается от 4300 долларов. Но важно учитывать, что ФИФА использует динамическое ценообразование, поэтому стоимость билетов может меняться.

В группе J сыграют Аргентина, Алжир, Австрия и Иордания. В группе H – Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай.

АртПо рассчитывает, что в матче, на который он купил билет, сыграют Аргентина – Испания или Аргентина – Уругвай.

Зимой АртПо съездил на сборы с «Родиной», подписал контракт с клубом и попал в заявку «Родины-3», выступающей во Второй лиге Б. На поле он не выходил.