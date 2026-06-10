Арбитра, которого не пустили в США на ЧМ, встретили в Сомали как героя

Лучшего судью Африки-2025, Омара Артана, которого не пустили в США на ЧМ-2026, встретили на родине как героя.

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34-летнему сомалийцу отказали во въезде в одну из стран-хозяек чемпионата мира по дипломатическому паспорту. Рефери сказал:

«У меня была виза, все документы. У них проблемы с моей страной, думаю». ФИФА заявила: «Арбитр не сможет выполнять свои обязанности на ЧМ. Мы не участвуем в миграционных процессах принимающих стран». Глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани озвучил причину для отказа: «Артан связан с предполагаемыми членами террористических организаций».

Сегодня Артан вернулся в Сомали. В столице Могадишо, прямо у трапа самолета, его встретила большая группа людей – политики и болельщики. Омар обернулся во фланг страны.

«В среду утром, по прибытии в Международный аэропорт имени Адана Абдулле в Могадишо, сомалийского арбитра Омара Артана встретили как героя», – написала Насра Башир Али, представительница администрации премьер-министра Сомали Хамзы Абди Барре, и опубликовала видео.

Премьер-министр позже принял Артана в своем кабинете.