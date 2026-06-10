Журова рассказала, за кого будет болеть на предстоящем ЧМ

Депутат Журова о ЧМ-2026: «Без нашей сборной не очень-то следишь. В США работают жестко и без сантиментов с нарушителями безопасности, это у нас с иностранцами обходились мирно и корректно»
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира.
«Когда нашей сборной нет, то ты не очень-то следишь ни за тем, кто отобрался на чемпионат мира, ни за ходом жеребьевки – какие команды попадут к нам в группу. Мне нравились сборные Уругвая и Аргентины, и я всегда за них болела. Так будет и в этот раз. И, конечно, я буду следить за игрой таких звездных футболистов, как Лионель Месси и Криштиану Роналду», – сказала Журова.
Также Журова высказалась о действиях властей США, связанных с мерами безопасности.
«Когда остается немного дней до начала чемпионата мира, всегда начинаются какие-то чудеса. Тем более с момента предыдущего чемпионата мира в США прошло довольно много времени, и в 90-е годы не было такого уровня обеспечения безопасности. Это у нас с иностранными болельщиками в 2018 году, даже если они что-то нарушали, обходились мирно и корректно. А там с ними работают жестко и без сантиментов. В США футбол – не самый любимый вид спорта, ведь у них есть американский футбол, бейсбол, гольф, хоккей, баскетбол. Это точно не номер один для болельщиков, но им надо же подтверждать свои амбиции, ведь к ним приедут команды со всего мира. На Западе во время Олимпийских игр или чемпионатов мира всегда кто-то пытается использовать эту ситуацию для того, чтобы отстоять свои права и побунтовать. Но я уверена, что организаторы чемпионата мира со всеми подобными моментами справятся», – сказала депутат Госдумы.
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