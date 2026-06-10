Названы самые популярные капитаны перед первым туром ЧМ

Холанд – самый популярный капитан перед 1-м туром ЧМ-2026. Мбаппе на 2-м месте
За день до старта чемпионата мира в фэнтези-турнире на Спортсе" собрано почти 20 тысяч составов.
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд – самый популярный капитан (9,46%), в 1-м туре команда сыграет с Ираком.
В топ-10 по этому показателю вместе с ним также (в скобках – соперник):
2) Килиан Мбаппе, нп, Франция – 8% (Сенегал)
3) Ламин Ямаль, пз, Испания – 7,82% (Кабо-Верде)
4) Харри Кейн, нп, Англия – 7,73% (Хорватия)
5) Майкл Олисе, пз, Франция – 6,19% (Сенегал)
6) Бруну Фернандеш, пз, Португалия – 5,49% (ДР Конго)
7) Лионель Месси, нп, Аргентина – 3,72% (Алжир)
8) Флориан Виртц, пз, Германия – 3,42% (Кюрасао)
9) Кай Хавертц, нп, Германия – 3,39% (Кюрасао)
10) Криштиану Роналду, нп, Португалия – 3,04% (ДР Конго)
Дедлайн 1-го тура – завтра в 22:00 мск