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Холанд – самый популярный капитан перед 1-м туром ЧМ-2026. Мбаппе на 2-м месте

Sports.ru

За день до старта чемпионата мира в фэнтези-турнире на Спортсе" собрано почти 20 тысяч составов.

Названы самые популярные капитаны перед первым туром ЧМ
© Global Look Press

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд – самый популярный капитан (9,46%), в 1-м туре команда сыграет с Ираком.

В топ-10 по этому показателю вместе с ним также (в скобках – соперник):

2) Килиан Мбаппе, нп, Франция – 8% (Сенегал)

3) Ламин Ямаль, пз, Испания – 7,82% (Кабо-Верде)

4) Харри Кейн, нп, Англия – 7,73% (Хорватия)

5) Майкл Олисе, пз, Франция – 6,19% (Сенегал)

6) Бруну Фернандеш, пз, Португалия – 5,49% (ДР Конго)

7) Лионель Месси, нп, Аргентина – 3,72% (Алжир)

8) Флориан Виртц, пз, Германия – 3,42% (Кюрасао)

9) Кай Хавертц, нп, Германия – 3,39% (Кюрасао)

10) Криштиану Роналду, нп, Португалия – 3,04% (ДР Конго)

Дедлайн 1-го тура – завтра в 22:00 мск

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