Григорян сделал прогноз на матч открытия Чемпионата мира между Мексикой и ЮАР

Российский тренер Александр Григорян заявил, что в матче открытия чемпионата мира по футболу ожидает победы сборной Мексики над командой ЮАР. Игра состоится 11 июня.

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«Мексика, конечно же, выйдет из группы. Они играют дома, они адаптированы к большой высоте и климату. Есть великолепный ровный молодой состав, но для главного тренера это будет последний танец. Хавьер Агирре проработал так много времени, и теперь это точно его последний чемпионат мира. Посмотрим, как он станцует.

У ЮАР крепкие игроки, но почти все они играют в чемпионате страны, где нет высокого темпа. Им сложно будет играть на скоростях, но если весь чемпионат пройдет в не самом высоком темпе, то это может их спасти. Думаю, что в матче с Мексикой класс, мотивация и поддержка трибун сделают своё дело. Ожидаю победы сборной Мексики со счетом 2:0», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».