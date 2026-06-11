Суперкомпьютер предсказал исход матча открытия ЧМ

Сегодня, 11 июня, состоится матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Суперкомпьютер статистической платформы Opta спрогнозировал исход предстоящей игры.

Так, по версии искусственного интеллекта, с вероятностью в 66,3% победу одержит сборная Мексики. Шансы ЮАР на победу — 14,3%. Вероятность ничьей — 19,3%.

Напомним, встреча Мексики и ЮАР пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико. Это будет единственный матч первого игрового дня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.