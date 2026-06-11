Нападающий сборной Ирана рассказал о напряженной атмосфере на ЧМ

Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми рассказал о напряженной атмосфере на чемпионате мира по футболу в США, передает ESPN.

«Я был на трех чемпионатах мира, и всегда говорят, что как только ты сходишь с самолета, тебя охватывает уникальная атмосфера дружелюбия. К сожалению, сейчас я этого не чувствую. На этом турнире царит огромное напряжение из-за отказов в выдаче виз», — сказал Тареми.

Из-за визовых проблем сборная Ирана перенесла тренировочную базу из американского Тусона в мексиканский город Тихуана на границе с Калифорнией. Без виз остались 14 представителей иранской делегации, включая генсека федерации футбола Ирана Хедаята Момбейни и вице-президента Мехди Мохаммада Наби.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.