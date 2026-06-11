Власти Техаса начали расследование против ФИФА

Власти Техаса начали расследование в отношении ФИФА по поводу предполагаемых обманных методов продажи билетов на матчи ЧМ-2026 в штате.

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Матчи турнира пройдут в двух городах – Арлингтоне и Хьюстоне.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон объявил о начале расследование в отношении ФИФА, утверждая, что она вводила болельщиков в заблуждение относительно расположения и качества продаваемых мест на матчи чемпионата мира.

«Я буду работать над тем, чтобы ФИФА придерживалась этичных и честных деловых практик, чтобы к техасским болельщикам относились справедливо. Спорт обладает уникальной способностью объединять людей, и ФИФА должна понимать, что техасцы серьезно относятся к турниру – и к своим правам потребителей», – заявил Пакстон.

Следователи штата намерены проверить жалобы от болельщиков, что после покупки билетов организация изменила зонирование на стадионах и фактически поменяла их места на менее предпочтительные.

Ранее аналогичные расследование начали в Нью-Йорке и в Нью-Джерси.