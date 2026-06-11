«Чемпионат» и соцсеть LOOKY представили ИИ-примерку формы 30 стран к ЧМ–2026

Коллаборация предлагает проникнуться историей футбола и примерить на себя спортивную форму.

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11 июня 2026 года спортивный портал «Чемпионат», входящий в Rambler&Co, и российская социальная сеть LOOKY представили виртуальную примерку формы футбольных команд-участниц Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 в специальном проекте «Дресс-код чемпионов».

Стать частью любимой футбольной команды и получить памятную карточку на память теперь просто. Достаточно загрузить фото, выбрать свою сборную – и примерить ее официальную форму прямо в приложении LOOKY. Доступны экипировка и образы из 30 стран, таких как Аргентина, Испания, Франция, Англия, Бразилия, Марокко, Турция, Южная Корея, Мексика, Уругвай, Австралия, Япония и других. Пользователей ждет увлекательный челлендж и памятные призы с символикой Чемпионата мира по футболу.

Кроме этого, проект будет представлен и в офлайн-пространстве – гости Пикника Афиши в Москве смогут примерить на себя форму любимой футбольной сборной в специальной зоне «Чемпионата», воспользовавшись панелями ИИ-примерки одежды.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Для болельщика форма всегда была чем‑то большим, чем просто спортивная экипировка – это способ заявить о своей команде, истории и эмоциях, с которыми ты выходишь на трибуну или к экрану. Вместе с LOOKY мы перенесли это ощущение в цифровую среду: теперь можно за несколько секунд “примерить” на себя футбольную форму 30 стран-участниц ЧМ–2026, сохранить памятную карточку и поделиться с друзьями. По сути это новый фан-ритуал перед большим турниром, который помогает почувствовать атмосферу чемпионата еще до стартового свистка».

Артем Коновалов, креативный директор LOOKY: «Мы хотели дать каждому почувствовать себя частью большого футбольного события: примерить форму сборной в LOOKY с помощью ИИ и поделиться результатом. Для нас этот проект передает масштаб чемпионата, дух футбола и красоту игры через простой и понятный пользовательский опыт».