Президент ФИФА обратился к журналистам перед ЧМ

Инфантино перед ЧМ призвал журналистов больше говорить о футболе: «Мы здесь ради этого, правда? Это момент радости, праздника»
Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции перед стартом ЧМ-2026 призвал журналистов больше говорить о футболе.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
«Это момент радости, праздника. Я очень рад, что этот мяч будет разыгран уже через несколько часов, а трофей будет вручен. Самый невероятный кубок. Трофей и мяч, которые дарят мечту людям по всему миру. Надеюсь, мы сможем немного поговорить о футболе. Это то, ради чего мы здесь, верно?» – сказал Инфантино.
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Инфантино перед ЧМ призвал журналистов больше говорить о футболе: «Мы здесь ради этого, правда? Это момент радости, праздника»
Власти Техаса начали расследование против ФИФА из-за предполагаемых обманных методов продажи билетов. Болельщики посетовали на изменение зонирования на стадионах
«Абсурдно выглядит, когда часть федераций допустили с флагом и гимном, а часть продолжает заниматься дисквалификациями». Журова о приостановке членства ФШР в ФИДЕ
Инфантино перед ЧМ призвал журналистов больше говорить о футболе: «Мы здесь ради этого, правда? Это момент радости, праздника»
Власти Техаса начали расследование против ФИФА из-за предполагаемых обманных методов продажи билетов. Болельщики посетовали на изменение зонирования на стадионах