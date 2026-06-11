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Инфантино перед ЧМ призвал журналистов больше говорить о футболе: «Мы здесь ради этого, правда? Это момент радости, праздника»

Sports.ru

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции перед стартом ЧМ-2026 призвал журналистов больше говорить о футболе.

Президент ФИФА обратился к журналистам перед ЧМ
© Sports.ru

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Это момент радости, праздника. Я очень рад, что этот мяч будет разыгран уже через несколько часов, а трофей будет вручен. Самый невероятный кубок. Трофей и мяч, которые дарят мечту людям по всему миру. Надеюсь, мы сможем немного поговорить о футболе. Это то, ради чего мы здесь, верно?» – сказал Инфантино.
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