«Матч ТВ» и Кинопоиск заключили соглашение о показе ЧМ-2026. Онлайн-платформа эксклюзивно покажет 35 из 104 матчей турнира
«Матч ТВ» объявил о заключении соглашения с платформой Кинопоиск о трансляции матчей ЧМ-2026.
Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
«Матч ТВ» покажет в прямом эфире федерального канала, а также на каналах «Матч! Футбол 1» и «Матч Премьер» 69 игр, включая матч-открытие и финал турнира. Кинопоиск эксклюзивно среди онлайн-платформ покажет 35 игр ЧМ-2026, в том числе 12 матчей 3-го тура группового этапа, которые пройдут параллельно другим играм, показываемым на «Матч ТВ», и 11 матчей плей-офф, включая один из полуфиналов и игру за 3-е место. Эти трансляции будут доступны всем подписчикам Яндекс Плюса. Записи и обзоры всех матчей ЧМ-2026 будут доступны подписчикам с опцией «Матч Максимум». Все игры ЧМ-2026 в пакете Кинопоиска также будут доступны на цифровых ресурсах «Матч ТВ» по подписке «Максимум». Повторы матчей и самые интересные моменты игр будут доступны в эфире «Матч ТВ», – говорится в сообщении телеканала.
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«Ларкин – лжец. Овечкин и Барков – отличные примеры, они проявляли терпение». Экс-игрок «Ред Уингс» Маккарти о запросе Дилана на обмен
Этери Тутберидзе: «Я считала, и сейчас считаю, Плющенко еще не был тренером. Объявить себя тренером – не значит быть тренером»