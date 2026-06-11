Нападающий «Комо» прокомментировал невызов в сборную Испании на ЧМ

Мората о невызове на ЧМ-2026: «Пару лет назад я был бы опустошен, но сейчас я понимаю, что не заслуживал быть в заявке. Жизнь – не ложе из роз. Надеюсь, однажды смогу вернуться в сборную»
Нападающий «Комо» Альваро Мората прокомментировал невызов в сборную Испании на ЧМ-2026.
«Мне позвонил Луис [де ла Фуэнте], и я сказал: “Мистер, конечно, я знал [что не поеду на ЧМ]. Я не дурак». Пару лет назад я был бы опустошен, но теперь я понимаю, что так должно было случиться. Что я не заслужил вызов на чемпионат мира. Понятно, что это мой последний шанс сыграть на чемпионате мира, и Испания определенно может его выиграть. Но такова жизнь, это не ложе из роз. И я знаю, что благодаря зрелости и опыту я лучше справляюсь с трудностями. Конечно, я бы хотел туда поехать. Я буду поддерживать команду. У меня были очень трудные времена в сборной, но в то же время это то, что я больше всего люблю в футболе. Мне грустно, что я отстаю от Фернандо [Торреса] всего на один гол. Сборная – это награда за то, что вы получаете удовольствие от игры и преуспеваете в своем клубе. Мне нужно снова начать получать удовольствие от игры, и я надеюсь, что однажды смогу вернуться в сборную», – сказал Мората.
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«Ларкин – лжец. Овечкин и Барков – отличные примеры, они проявляли терпение». Экс-игрок «Ред Уингс» Маккарти о запросе Дилана на обмен
Этери Тутберидзе: «Я считала, и сейчас считаю, Плющенко еще не был тренером. Объявить себя тренером – не значит быть тренером»