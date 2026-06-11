Афросоюз выразил поддержку африканским сборным перед стартом ЧМ

Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Махмуд Али Юсуф выразил поддержку 10 африканским сборным, которые представляют континент на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом говорится в заявлении АС.

"Этот рекордный уровень участия Африки отражает продолжающийся подъем африканского футбола, талант, стойкость и решимость игроков, - отметил Юсуф. - Это момент общей гордости, объединяющий африканцев по всему континенту".

Глава Комиссии АС подчеркнул, что чемпионат мира остается "уникальным глобальным праздником", который сплачивает страны и народы благодаря любви к футболу. Юсуф заявил, что африканский футбол отражает силу, амбиции и потенциал молодежи континента. По его словам, на сборных лежит непростая задача оправдать не только ожидания своих стран, но и надежды целого поколения.

Афросоюз призвал игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков африканских сборных проявить на турнире мастерство, дисциплину и уважение к принципам честной игры.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут США, Канада и Мексика. В нем впервые выступят 48 команд. В первом матче турнира 11 июня сборная Мексики встретится с командой ЮАР.