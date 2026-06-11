Возле стадиона, где должен пройти матч-открытие ЧМ, проходят протесты

Протесты родственников убитых и похищенных наркокартелями проходят в районе стадиона «Ацтека» перед открытием ЧМ-2026. Учителя в Мексике также протестуют, требуя улучшения условий труда
Возле стадиона «Ацтека» в Мехико, где должен пройти матч-открытие ЧМ-2026, проходят протесты.
В первом матче чемпионата мира сборная Мексики сыграет с комагндой ЮАР. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
За несколько часов до начала церемонии открытия ЧМ-2026 возле стадиона «Ацтека» состоялась акция протеста с участием сотен людей, большинство из которых являются родственниками похищенных и убитых наркокартелями. Протестующие возложили на тротуаре цветы календулы в форме креста, часть из них скандировала лозунги.
Согласно официальной статистике, за последние 20 лет в Мексике пропали более 130 000 человек. Большинство исчезновений связаны с деятельностью наркокартелей в стране.
«Президента Мексики Клаудию Шейнбаум интересует только футбол. Исчезновения людей продолжаются, но она ничего не делает», – сказала Мария де Хесус Сория Агуайо, участница акции протеста, чей сын пропал без вести десять лет назад.
Одновременно с этим в последние несколько недель в Мексике проходят акции протеста учителей, требующих улучшения условий труда. При этом сообщений о столкновениях протестующих с полицией не поступало.
Отмечается, что вокруг стадиона установлен периметр безопасности. Согласно заявлениям полиции, мирные демонстрации разрешены, но пройти на стадион можно будет лишь по билетам.
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