Возле стадиона, где должен пройти матч-открытие ЧМ, проходят протесты

Возле стадиона «Ацтека» в Мехико, где должен пройти матч-открытие ЧМ-2026, проходят протесты.

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В первом матче чемпионата мира сборная Мексики сыграет с комагндой ЮАР. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

За несколько часов до начала церемонии открытия ЧМ-2026 возле стадиона «Ацтека» состоялась акция протеста с участием сотен людей, большинство из которых являются родственниками похищенных и убитых наркокартелями. Протестующие возложили на тротуаре цветы календулы в форме креста, часть из них скандировала лозунги.

Согласно официальной статистике, за последние 20 лет в Мексике пропали более 130 000 человек. Большинство исчезновений связаны с деятельностью наркокартелей в стране.

«Президента Мексики Клаудию Шейнбаум интересует только футбол. Исчезновения людей продолжаются, но она ничего не делает», – сказала Мария де Хесус Сория Агуайо, участница акции протеста, чей сын пропал без вести десять лет назад.

Одновременно с этим в последние несколько недель в Мексике проходят акции протеста учителей, требующих улучшения условий труда. При этом сообщений о столкновениях протестующих с полицией не поступало.

Отмечается, что вокруг стадиона установлен периметр безопасности. Согласно заявлениям полиции, мирные демонстрации разрешены, но пройти на стадион можно будет лишь по билетам.