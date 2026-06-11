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Глушаков о ЧМ-2026: «Ярко выраженного фаворита нет. Важно, как у Португалии поведет себя Роналду. Испания – молодая команда, это ее преимущество»

Sports.ru

Бывший защитник «Спартака», выступающий за СКА в Медиалиге, Денис Глушаков высказался о странах-фаворитах ЧМ-2026.

Глушаков поделился ожиданиями от ЧМ-2026
© РИА Новости
«Ярко выраженного фаворита нет. Испания, Аргентина и Португалия хороши. Важно, как у Португалии поведет себя Криштиану Роналду. Мне кажется, Ямаль выстрелит, потому что после травмы он долго не играл. Ему сыграть очень хочется. Он должен быть на пике, может побороться за «Золотой мяч». Испания – молодая команда, это ее преимущество», – сказал Глушаков.
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