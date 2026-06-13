Сборная США разгромила команду Парагвая в матче ЧМ‑2026

Сборная США обыграла команду Парагвая в матче первого тура группового этапа ЧМ‑2026. Встреча группы D в Лос‑Анджелесе завершилась со счетом 4:1.

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У США дубль оформил Фоларин Балогун, один гол забил Джованни Рейна, еще один мяч в свои ворота послал Демьян Бобадилья. Единственный гол в составе сборной Парагвая забил Маурисио.

В другом матче группы D встретятся команды Австралии и Турции. Их игра начнется 14 июня в 07:00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.