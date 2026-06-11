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Сборная Гаити уберет изображение участников Гаитянской революции с формы после признания дизайна «политическим» со стороны ФИФА

Sports.ru

Сборная Гаити изменит домашнюю и выездную форму для ЧМ-2026 после того, как ФИФА уведомила федерацию о том, что дизайн футболки был признан «политическим», сообщает The Athletic.

Сборная Гаити изменит домашнюю и выездную форму для ЧМ
© Соцсети

На форме были изображены участники Гаитянской революции 1803 года, поднимающие флаг страны.

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Представитель сборной Гаити заявил, что решение ФИФА считать этот дизайн политическим является «неверной интерпретацией». Тем не менее, федерация попросила производителя экипировки Saeta внести изменения в дизайн формы.

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