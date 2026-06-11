Сборная Гаити уберет изображение участников Гаитянской революции с формы после признания дизайна «политическим» со стороны ФИФА
Сборная Гаити изменит домашнюю и выездную форму для ЧМ-2026 после того, как ФИФА уведомила федерацию о том, что дизайн футболки был признан «политическим», сообщает The Athletic.
На форме были изображены участники Гаитянской революции 1803 года, поднимающие флаг страны.
Представитель сборной Гаити заявил, что решение ФИФА считать этот дизайн политическим является «неверной интерпретацией». Тем не менее, федерация попросила производителя экипировки Saeta внести изменения в дизайн формы.
Дмитрий Свищев: «Выборы президента FIS были очень непростыми, по драматичности и интриге им не было равных. Я не припомню, чтобы на выборах в других федерациях было столько страсти»
Сборная Гаити уберет изображение участников Гаитянской революции с формы после признания дизайна «политическим» со стороны ФИФА
Степанова пригласила Элиаша в Россию после его поражения на выборах в FIS: «Заезжай к нам в Тею как-нибудь. Теперь ты точно меня там найдешь – и еще долго»
Дмитрий Свищев: «Выборы президента FIS были очень непростыми, по драматичности и интриге им не было равных. Я не припомню, чтобы на выборах в других федерациях было столько страсти»
Сборная Гаити уберет изображение участников Гаитянской революции с формы после признания дизайна «политическим» со стороны ФИФА
Степанова пригласила Элиаша в Россию после его поражения на выборах в FIS: «Заезжай к нам в Тею как-нибудь. Теперь ты точно меня там найдешь – и еще долго»