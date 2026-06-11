Сборная Гаити изменит домашнюю и выездную форму для ЧМ-2026 после того, как ФИФА уведомила федерацию о том, что дизайн футболки был признан «политическим», сообщает The Athletic.

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На форме были изображены участники Гаитянской революции 1803 года, поднимающие флаг страны.

Представитель сборной Гаити заявил, что решение ФИФА считать этот дизайн политическим является «неверной интерпретацией». Тем не менее, федерация попросила производителя экипировки Saeta внести изменения в дизайн формы.