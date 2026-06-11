Неймар может пропустить групповой этап ЧМ

Неймар вчера снова не тренировался из-за травмы. Под вопросом участие форварда Бразилии на групповом этапе ЧМ
Неймар вновь отсутствовал на вчерашней тренировке сборной Бразилии, сообщает Foot Mercato.
Отмечается, что ситуация с травмой форварда становится все более сложной. Вероятно, 34-летний игрок не сможет принять участие в первом матче ЧМ-2026 против сборной Марокко. Его участие в последующих встречах против Гаити и Шотландии также остается под вопросом.
Неймар получил травму икроножной мышцы в конце мая. Сообщалось, что он пропустит 2-3 недели.
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