Неймар может пропустить групповой этап ЧМ

Неймар вновь отсутствовал на вчерашней тренировке сборной Бразилии, сообщает Foot Mercato.

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Отмечается, что ситуация с травмой форварда становится все более сложной. Вероятно, 34-летний игрок не сможет принять участие в первом матче ЧМ-2026 против сборной Марокко. Его участие в последующих встречах против Гаити и Шотландии также остается под вопросом.

Неймар получил травму икроножной мышцы в конце мая. Сообщалось, что он пропустит 2-3 недели.