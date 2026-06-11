Тренер сборной Уругвая ответил на 6 вопросов журналиста за полминуты перед ЧМ

Бьелса ответил на 6 вопросов за 38 секунд по прилете сборной Уругвая в Мексику на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса ответил на 6 вопросов журналиста за 38 секунд.
Команда прибыла в Мексику, где будет базироваться на время ЧМ-2026. По прилете Бьелса дал быстрое интервью, отвечая очень коротко.
– Еще один ЧМ, на этот раз со сборной Уругвая. Какие ожидания?
– Большие. Мы очень воодушевлены.
– Как команда работала в последние дни, особенно с учетом травмированных?
– Без каких-либо проблем.
– Как себя чувствует Рональд Араухо после поездки в Мадрид?
– Нормально.
– Та срочная поездка и лечение помогли?
– Время покажет.
– Как проходила подготовка к стартовому матчу с Саудовской Аравией?
– У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться.
– Стартовый состав уже определен или решение будет принято в ближайшие дни?
– Определюсь в ближайшие дни, – сказал Бьелса.
Арбитр из Сомали, которого не пустили в США на ЧМ, будет судить матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой»
Брылин о билетах на ЧМ по футболу: «Мне помогли знакомые – на сайте оставались по 1000 долларов и выше. Обычным болельщикам пойти почти нереально. Перекупщики все скупили, может»
«Португалия обыграет Мексику в финале – 2:0 или 2:1». Джокович сделал прогноз на победителя ЧМ-2026
Арбитр из Сомали, которого не пустили в США на ЧМ, будет судить матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой»
Брылин о билетах на ЧМ по футболу: «Мне помогли знакомые – на сайте оставались по 1000 долларов и выше. Обычным болельщикам пойти почти нереально. Перекупщики все скупили, может»
«Португалия обыграет Мексику в финале – 2:0 или 2:1». Джокович сделал прогноз на победителя ЧМ-2026