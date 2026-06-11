Тренер сборной Уругвая ответил на 6 вопросов журналиста за полминуты перед ЧМ

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса ответил на 6 вопросов журналиста за 38 секунд.

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Команда прибыла в Мексику, где будет базироваться на время ЧМ-2026. По прилете Бьелса дал быстрое интервью, отвечая очень коротко.

– Еще один ЧМ, на этот раз со сборной Уругвая. Какие ожидания?

– Большие. Мы очень воодушевлены.

– Как команда работала в последние дни, особенно с учетом травмированных?

– Без каких-либо проблем.

– Как себя чувствует Рональд Араухо после поездки в Мадрид?

– Нормально.

– Та срочная поездка и лечение помогли?

– Время покажет.

– Как проходила подготовка к стартовому матчу с Саудовской Аравией?

– У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться.

– Стартовый состав уже определен или решение будет принято в ближайшие дни?

– Определюсь в ближайшие дни, – сказал Бьелса.