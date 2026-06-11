«Португалия обыграет Мексику в финале – 2:0 или 2:1». Джокович сделал прогноз на победителя ЧМ-2026
Теннисисты ATP-тура сделали прогнозы на победителя ЧМ-2026.
Новак Джокович: «Португалия обыграет Мексику в финале – 2:0 или 2:1».
Флавио Коболли: «Португалия. И Нидерланды с моим другом Дониэллом Маленом».
Жоао Фонсека: «Хочу, чтобы победила Бразилия, – так и будет».
Джек Дрэйпер: «Трофей отправится домой [в Англию]».
Гаэль Монфис: «Франция».
Бен Шелтон: «США».
Каспер Рууд: «Испания. Но хотел бы, чтобы чемпионом стала Норвегия».
Алекс де Минаур: «Португалия. Хотел бы, чтобы победила Австралия».
Артур Фис: «Хочу, чтобы победила Франция. Думаю, выиграет кто-то из пары Аргентина/Франция».
Феликс Оже-Альяссим: «Испания, но хочу, чтобы трофей взяла сборная Канады».
Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартует 11 июня.
Арбитр из Сомали, которого не пустили в США на ЧМ, будет судить матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой»
Брылин о билетах на ЧМ по футболу: «Мне помогли знакомые – на сайте оставались по 1000 долларов и выше. Обычным болельщикам пойти почти нереально. Перекупщики все скупили, может»
«Португалия обыграет Мексику в финале – 2:0 или 2:1». Джокович сделал прогноз на победителя ЧМ-2026
Арбитр из Сомали, которого не пустили в США на ЧМ, будет судить матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой»
Брылин о билетах на ЧМ по футболу: «Мне помогли знакомые – на сайте оставались по 1000 долларов и выше. Обычным болельщикам пойти почти нереально. Перекупщики все скупили, может»
«Португалия обыграет Мексику в финале – 2:0 или 2:1». Джокович сделал прогноз на победителя ЧМ-2026