Теннисисты ATP-тура сделали прогнозы на победителя ЧМ-2026.

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Новак Джокович: «Португалия обыграет Мексику в финале – 2:0 или 2:1».

Флавио Коболли: «Португалия. И Нидерланды с моим другом Дониэллом Маленом».

Жоао Фонсека: «Хочу, чтобы победила Бразилия, – так и будет».

Джек Дрэйпер: «Трофей отправится домой [в Англию]».

Гаэль Монфис: «Франция».

Бен Шелтон: «США».

Каспер Рууд: «Испания. Но хотел бы, чтобы чемпионом стала Норвегия».

Алекс де Минаур: «Португалия. Хотел бы, чтобы победила Австралия».

Артур Фис: «Хочу, чтобы победила Франция. Думаю, выиграет кто-то из пары Аргентина/Франция».

Феликс Оже-Альяссим: «Испания, но хочу, чтобы трофей взяла сборная Канады».

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартует 11 июня.