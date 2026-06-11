Заслуженный тренер СССР высказался о предстоящем ЧМ

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями по поводу чемпионата мира по футболу.

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- Впервые в турнире примут участие 48 команд. Не слишком ли это много?

- Говорить о количестве - говорить о качестве прежде всего. Потому что такой расширенный круг команд приведет к тому, что большое количество команд не будут конкурентоспособными. Качество будет примерно то же, что, когда мы мучаемся с нашей национальной командой, если она играет с соперниками, явно уступающими ей в классе. Мы со слабыми соперниками не испытываем ни чувства борьбы, ни пользы, чтобы можно было определить вектор развития и качество игроков. Этот фактор, думаю, и будет решающим на определенном этапе чемпионата мира. И в таких матчах может быть, что называется, избиение младенцев.

В то же время мы, конечно, можем ждать и качества, и появления новых имен, возможного удивления в организации игры, а, может и смены в тактических командных действиях.

Что касается меня, то у меня личный опыт с двумя командами на чемпионате мира. Прежде всего как игрока. Мы в 1970 году открывали чемпионат с командой Мексики. И это было очень сложно. Сложно и в плане климатических условий, и временных. С разницей во времени справились: приехали больше чем за неделю и провели несколько матчей перед стартом. Климатические условия - это высота, чуть ли не сорокаградусная жара. Естественно, это не могло ни сказываться. Ну и в будущем - будучи тренером с командой Южной Кореи на чемпионате мира в 1994 года в Америке, в США.

- Что скажете по фаворитам турнира?

- Есть ощущение интриги, если в финале играют южноамериканцы и европейцы. Если да, то от Европы могут быть Франция или Испания, от Южной Америки - Аргентина или Бразилия. Тогда можем рассчитывать на финал, который может стать украшением турнира.