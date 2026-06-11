Экс-игрок «Зенита» назвал фаворита ЧМ

Гасилин о ЧМ-2026: «Жду победу Португалии с Роналду. У них сильнейший состав за 20 лет»
Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин назвал фаворита чемпионата мира-2026.
«Жду победу Португалии с Криштиану Роналду. Хочу, чтобы эта прекрасная история закольцевалась. У Португалии сильнейший за 20 лет состав. Открытием турнира может стать Олисе. В сборной Франции он чувствует себя одним из лидеров, если у него получится подвинуть Мбаппе», – сказал Гасилин.
Почеттино о ЧМ: «Можно сказать: «Мы – Америка, номер 1 в мире, почему бы не победить и в футболе?» Но здесь соревнуешься со 100-летней историей: Аргентина, Бразилия, Англия, Испания»
Мексика – ЮАР. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Участник протестов в Мексике: «Вложения государства в ЧМ не выгодны рабочему классу. От этого выиграют лишь те, у кого и так есть все»
Почеттино о ЧМ: «Можно сказать: «Мы – Америка, номер 1 в мире, почему бы не победить и в футболе?» Но здесь соревнуешься со 100-летней историей: Аргентина, Бразилия, Англия, Испания»
Мексика – ЮАР. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Участник протестов в Мексике: «Вложения государства в ЧМ не выгодны рабочему классу. От этого выиграют лишь те, у кого и так есть все»