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Гасилин о ЧМ-2026: «Жду победу Португалии с Роналду. У них сильнейший состав за 20 лет»

Sports.ru

Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин назвал фаворита чемпионата мира-2026.

Экс-игрок «Зенита» назвал фаворита ЧМ
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«Жду победу Португалии с Криштиану Роналду. Хочу, чтобы эта прекрасная история закольцевалась. У Португалии сильнейший за 20 лет состав. Открытием турнира может стать Олисе. В сборной Франции он чувствует себя одним из лидеров, если у него получится подвинуть Мбаппе», – сказал Гасилин.
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