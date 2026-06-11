Болельщикам Кот-д'Ивуара отказали в визах США перед ЧМ

Болельщикам борной Кот-д'Ивуара массово отказали в визах США перед чемпионатом мира по футболу. Об этом L'Équipe рассказал глава Национального комитета болельщиков Кот-д'Ивуара (CNSE) Жюльен Куадио Адонис.

«Эта ситуация ранит нас, поскольку лишает возможности выполнить свой главный долг — поддержать команду. Мы могли бы продемонстрировать на трибунах нашу культуру и наше умение болеть», — сказал Адонис.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.