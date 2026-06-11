В Мексике началась церемония открытия чемпионата мира

В Мексике на стадионе «Ацтека» началась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года.
Церемония проходит перед матчем Мексика — ЮАР, который станет первым на турнире. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию открытия мундиаля.
Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.
Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.
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