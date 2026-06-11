Маттеус назвал фаворитов ЧМ

Маттеус считает Испанию, Францию и Англию фаворитами ЧМ: «Германия выйдет в полуфинал и снова проиграет испанцам»
По мнению победителя чемпионата мира 1990 года, фаворитами на титул являются Испания и Франция, а позади них идет Англия.
«Германия выйдет в полуфинал и снова проиграет Испании. В самых больших успехах сборной Германии решающую роль всегда играли игроки «Баварии» или те, кто прошел через «Баварию». Поэтому и на этот раз важно, чтобы игроки «Баварии» взяли на себя ответственность и повели за собой команду. Положительный момент заключается в том, что Нойер вернулся. Кроме того, есть такие лидеры, как Киммих и Та, а также Мусиала, хотя Мусиала еще не совсем вернулся к той форме, которая мне знакома», – сказал Маттеус.
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