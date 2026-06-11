The Athletic назвал лучших игроков на ЧМ-2026

Дембеле – лучший игрок на ЧМ-2026 по версии The Athletic. Ямаль – 3-й, Мбаппе – 6-й, Винисиус – 15-й, Месси – 25-й, Роналду – 50-й
Авторы учитывали не только талант, но и форму, физическое состояние и вероятность выхода игрока на поле. В список вошли 50 человек.
В топ-25 попали:
1. Усман Дембеле, Франция.
2. Харри Кейн, Англия.
3. Ламин Ямаль, Испания.
4. Майкл Олисе, Франция.
5. Витинья, Португалия.
6. Килиан Мбаппе, Франция.
7. Габриэл Магальяэс, Бразилия.
8. Педри, Испания.
9. Ашраф Хакими, Марокко.
10. Бруну Фернандеш, Португалия.
11. Луис Диас, Колумбия.
12. Деклан Райс, Англия.
13. Эрлинг Холанд, Норвегия.
14. Нуну Мендеш, Португалия.
15. Винисиус Жуниор, Бразилия.
16. Йозуа Киммих, Германия.
17. Вильям Салиба, Франция.
18. Вильян Пачо, Эквадор.
19. Джуд Беллингем, Англия.
20. Федерико Вальверде, Уругвай.
21. Рафинья Диас, Бразилия.
22. Джонатан Та, Германия.
23. Тибо Куртуа, Бельгия.
24. Дайо Упамекано, Франция.
25. Лионель Месси, Аргентина.
Вирджил ван Дейк занял 28-е место, Букайо Сака – 31-е, Мохамед Салах – 42-е, Нико Пас – 49-е, Криштиану Роналду – 50-е.
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