Cенеси вызван в сборную Аргентины на ЧМ после травмы Балерди
Маркос Сенеси вошел в состав сборной Аргентины для участия в чемпионате мира.
Перешедший в «Тоттенхэм» защитник вызван в национальную команду вместо Леонардо Балерди.
Футболист «Марселя» был исключен из состава аргентинской сборной из-за мышечной травмы.
Аргентина начнет выступление на ЧМ с матча против Алжира, который пройдет 17 июня (в 04:00 по московскому времени).
Южная Корея – Чехия. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
Мексика – ЮАР. 1:0 – Киньонес забил первый гол ЧМ-2026, Ситоле удален. Онлайн-трансляция
Лапочкин о красных игрокам, прикрывающим рот: «Конфликты на матче вроде Бразилия – Аргентина точно будут, у них в ДНК прикрывать рот. Очень жесткое правило, надо было с желтой начать»
Южная Корея – Чехия. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
Мексика – ЮАР. 1:0 – Киньонес забил первый гол ЧМ-2026, Ситоле удален. Онлайн-трансляция
Лапочкин о красных игрокам, прикрывающим рот: «Конфликты на матче вроде Бразилия – Аргентина точно будут, у них в ДНК прикрывать рот. Очень жесткое правило, надо было с желтой начать»