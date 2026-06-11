Cенеси вызван в сборную Аргентины на ЧМ после травмы Балерди

Маркос Сенеси вошел в состав сборной Аргентины для участия в чемпионате мира.

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Перешедший в «Тоттенхэм» защитник вызван в национальную команду вместо Леонардо Балерди.

Футболист «Марселя» был исключен из состава аргентинской сборной из-за мышечной травмы.

Аргентина начнет выступление на ЧМ с матча против Алжира, который пройдет 17 июня (в 04:00 по московскому времени).