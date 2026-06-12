Нападающий сборной Мексики забил первый гол турнира – в ворота ЮАР на 9-й минуте. Он отыграл 79 минут.
Мексика впервые выиграла матч открытия ЧМ – с восьмой попытки
Первый гол ЧМ-2026 забит на 9-й минуте матча открытия. Киньонес отличился в игре Мексики с ЮАР
Тренер ЮАР Брос: «Мы сыграли хорошо, Мексика порой выглядела отчаявшейся, не знала, как найти свободные зоны. Обидно, что пришлось доигрывать вдевятером»
Агирре про 2:0 с ЮАР: «Не понравилась игра Мексики, но начать ЧМ с победы – это неплохо. Хименес полон сил и сказал, что это будет его чемпионат»
Автор первого гола ЧМ-2026 Киньонес признан лучшим игроком матча Мексика – ЮАР
Тренер ЮАР Брос: «Мы сыграли хорошо, Мексика порой выглядела отчаявшейся, не знала, как найти свободные зоны. Обидно, что пришлось доигрывать вдевятером»
Агирре про 2:0 с ЮАР: «Не понравилась игра Мексики, но начать ЧМ с победы – это неплохо. Хименес полон сил и сказал, что это будет его чемпионат»
Автор первого гола ЧМ-2026 Киньонес признан лучшим игроком матча Мексика – ЮАР