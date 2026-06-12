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Автор первого гола ЧМ-2026 Киньонес признан лучшим игроком матча Мексика – ЮАР

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Нападающий сборной Мексики забил первый гол турнира – в ворота ЮАР на 9-й минуте. Он отыграл 79 минут.

Автор первого гола ЧМ-2026 Киньонес признан лучшим игроком матча Мексика
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Мексика впервые выиграла матч открытия ЧМ – с восьмой попытки

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Первый гол ЧМ-2026 забит на 9-й минуте матча открытия. Киньонес отличился в игре Мексики с ЮАР

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