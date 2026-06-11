Первый гол ЧМ-2026 забит на 9-й минуте матча открытия

На ЧМ-2026 забит первый гол – на 9-й минуте матча открытия.

Сборная Мексики забила первый гол чемпионата мира 2026 года.

Команда Хавьера Агирре встречается со сборной ЮАР в матче открытия чемпионата.

Счет удалось открыть уже на 9-й минуте. Мексиканцы воспользовались ошибкой Яя Ситоле, и Хулиан Андрес Киньонес из саудовской «Аль-Кадисии» отправил мяч в сетку – 1:0.