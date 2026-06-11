Первый гол ЧМ-2026 забит на 9-й минуте матча открытия. Киньонес отличился в игре Мексики с ЮАР
На ЧМ-2026 забит первый гол – на 9-й минуте матча открытия.
Сборная Мексики забила первый гол чемпионата мира 2026 года.
Команда Хавьера Агирре встречается со сборной ЮАР в матче открытия чемпионата.
Счет удалось открыть уже на 9-й минуте. Мексиканцы воспользовались ошибкой Яя Ситоле, и Хулиан Андрес Киньонес из саудовской «Аль-Кадисии» отправил мяч в сетку – 1:0.
Южная Корея – Чехия. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
Мексика – ЮАР. 1:0 – Киньонес забил первый гол ЧМ-2026, Ситоле удален. Онлайн-трансляция
Лапочкин о красных игрокам, прикрывающим рот: «Конфликты на матче вроде Бразилия – Аргентина точно будут, у них в ДНК прикрывать рот. Очень жесткое правило, надо было с желтой начать»
Южная Корея – Чехия. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
Мексика – ЮАР. 1:0 – Киньонес забил первый гол ЧМ-2026, Ситоле удален. Онлайн-трансляция
Лапочкин о красных игрокам, прикрывающим рот: «Конфликты на матче вроде Бразилия – Аргентина точно будут, у них в ДНК прикрывать рот. Очень жесткое правило, надо было с желтой начать»