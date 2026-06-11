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Первый гол ЧМ-2026 забит на 9-й минуте матча открытия. Киньонес отличился в игре Мексики с ЮАР

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На ЧМ-2026 забит первый гол – на 9-й минуте матча открытия.

Первый гол ЧМ-2026 забит на 9-й минуте матча открытия
© РИА Новости

Сборная Мексики забила первый гол чемпионата мира 2026 года.

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Команда Хавьера Агирре встречается со сборной ЮАР в матче открытия чемпионата.

Счет удалось открыть уже на 9-й минуте. Мексиканцы воспользовались ошибкой Яя Ситоле, и Хулиан Андрес Киньонес из саудовской «Аль-Кадисии» отправил мяч в сетку – 1:0.

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