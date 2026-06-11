На матче чемпионата мира появились российские флаги

На первом матче чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР болельщики развернули российские флаги, сообщает Mash на спорте.

На трибунах появились два флага России.

После первого тайма Мексика обыгрывает ЮАР со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.