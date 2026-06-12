«План на игру всегда один и тот же». Альварадо — о матче Мексики с ЮАР на ЧМ-2026

Нападающий сборной Мексики Роберто Альварадо поделился эмоциями после победы в матче открытия ЧМ-2026 с ЮАР (2:0).

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«Это было по-настоящему прекрасное чувство, что-то непередаваемое, о чём я всегда мечтал: сыграть матч такого масштаба дома, с такими болельщиками. План на игру всегда один и тот же: прессинговать. После этого мы немного сбавили темп, и, возможно, нам не хватило терпения и владения мячом. Я рад, что Рауль смог забить этот гол. В перерыве он попросил меня сделать ему прострел. Я не раздумывал и знал, что в этом месте может быть опасно. Слава богу, я отдал голевую передачу и Рауль смог забить», — приводит слова Альварадо официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).