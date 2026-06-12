«От мексиканцев ожидал большего». Радимов — о матче открытия ЧМ-2026
Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче открытия ЧМ-2026 между сборными Мексики и ЮАР. Хозяева турнира победили со счётом 2:0.
«Если честно, то я от мексиканцев ожидал большего. Они вели 2:0, у соперника два удаления. Почему они не стали додавливать? Они умудрились сами получить красную карточку. Удаление Монтеса точно добавит грусти им перед следующими матчами», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
В другом матче группы A встретятся сборные Южной Кореи и Чехии. Игра состоится сегодня, 12 мая, начало — в 5:00 по московскому времени.
Во 2-м туре Мексика встретится с южнокорейской сборной (19 июня), а ЮАР сыграет с чехами (18 июня).
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