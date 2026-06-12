Сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии в матче ЧМ-2026

Завершился матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Южной Кореи и Чехии. Команды играли на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Амином Омаром (Египет). Победу в матче со счётом 2:1 одержала сборная Южной Кореи.

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Первый мяч в матче забил защитник Чехии Ладислав Крейчи на 59-й минуте. Полузащитник корейцев Хван Ин Бём сравнял счёт на 67-й минуте. О Хён Кю вывел азиатскую команду вперёд на 80-й минуте, установив окончательный счёт – 2:1.

После этой встречи Южная Корея набрала три очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Чехия не имеет в своём активе набранных очков и занимает третье место. Лидирует в группе сборная Мексики, ранее одержавшая победу над ЮАР (2:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).