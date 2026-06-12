В США объяснили, почему запретили судье ЧМ въезд в страну

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин прокомментировал ситуацию с запретом на въезд в страну сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану, который должен был работать на матчах чемпионата мира по футболу — 2026. Причиной решения властей ранее назывались подозрения в связях судьи с террористическими организациями. ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Мы не позволим людям с судимостями или тем, кто, возможно, имеет связи с преступностью, въезжать в страну. Мне всё равно на вашу ситуацию. Я не буду вдаваться в подробности, почему мы отказали этому человеку, но тому есть причина. Сейчас левые медиа хотят сообщить, что этот парень – жертва, потому что мы настроены против Сомали. Нет, это не так», — приводит слова Маллина Anadolu Ajansı.