Килиан Мбаппе: «Согласился бы выиграть ЧМ и не забить ни одного гола»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что согласился бы выиграть ЧМ-2026 и при этом не забить ни одного гола.

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«Я бы согласился выиграть чемпионат мира и не забить ни одного гола на турнире. Я бы первым начал праздновать. Я очень рад играть на этом чемпионате мира и помогать молодым игрокам, особенно в эмоциональном плане», – заявил Килиан Мбаппе в интервью M6.

Мбаппе имеет в активе 12 голов на чемпионатах мира. Рекордом у Мирослава Клозе – 16 мячей.