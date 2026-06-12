Килиан Мбаппе: «Согласился бы выиграть ЧМ и не забить ни одного гола. Первым бы начал праздновать»
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что согласился бы выиграть ЧМ-2026 и при этом не забить ни одного гола.
«Я бы согласился выиграть чемпионат мира и не забить ни одного гола на турнире. Я бы первым начал праздновать. Я очень рад играть на этом чемпионате мира и помогать молодым игрокам, особенно в эмоциональном плане», – заявил Килиан Мбаппе в интервью M6.
Мбаппе имеет в активе 12 голов на чемпионатах мира. Рекордом у Мирослава Клозе – 16 мячей.
«Приятно быть в числе лучших бомбардиров, но многие из них намного старше меня. Конечно, я хочу продолжать писать историю», – добавил Мбаппе.
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Килиан Мбаппе: «Согласился бы выиграть ЧМ и не забить ни одного гола. Первым бы начал праздновать»
Тухель разрешил женам и девушкам игроков посещать базу сборной Англии и находиться в одном отеле с командой. Это было запрещено при Саутгейте
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Килиан Мбаппе: «Согласился бы выиграть ЧМ и не забить ни одного гола. Первым бы начал праздновать»