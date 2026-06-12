«В самом матче ничего не привлекло». Сёмин — об игре сборных Мексики и ЮАР на ЧМ-2026

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал исход матча 1-го тура чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счётом 2:0 в пользу мексиканцев.

«На мой взгляд, матч открытия чемпионата мира был не очень высокого уровня. Однако всё красиво оформлено, было много болельщиков, поэтому открытие состоялось. В самом матче меня ничего не привлекло. Было интересно посмотреть, как сыграет Монтес, так как он выступает в нашей лиге. Но особенно никаких впечатлений этот матч не оставил», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.