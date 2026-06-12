Трамп не посетит первый матч США на ЧМ-2026 против Парагвая из-за «очень плотного графика»: «Но он будет вовлечен в происходящее»
Глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани подтвердил, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на первом матче национальной сборной против Парагвая.
США и Парагвай сыграют в ночь на 13 июня по московскому времени в Инглвуде.
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Сообщалось, что от американского руководства игру посетят госсекретарь Марко Рубио, министр транспорта Шон Даффи и министр внутренней безопасности Марквейн Маллин.
«Он не будет присутствовать на первом матче. Как мы уже говорили, у него очень плотный график. Но я знаю, что он будет вовлечен в происходящее на протяжении всего чемпионата мира. Однако, зная президента Трампа уже 30 лет, могу сказать одно: ждите неожиданностей. Всегда ожидайте от него захватывающих моментов. Меня бы не удивило, если бы на протяжении всего турнира он все больше и больше вовлекался в обсуждение чемпионата мира», – сказал Джулиани в интервью TalkSport.
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