Трамп не посетит первый матч США на ЧМ-2026

Глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани подтвердил, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на первом матче национальной сборной против Парагвая.

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США и Парагвай сыграют в ночь на 13 июня по московскому времени в Инглвуде.

Сообщалось, что от американского руководства игру посетят госсекретарь Марко Рубио, министр транспорта Шон Даффи и министр внутренней безопасности Марквейн Маллин.