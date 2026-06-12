Овечкин назвал своих фаворитов ЧМ-2026

Легендарный российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился своими футбольными предпочтениями на чемпионате мира 2026 года.

В интервью для пресс-службы "Кинопоиска" Овечкин, известный своей страстью к спорту в целом, назвал сборные, за которые будет болеть на предстоящем мундиале.

По словам хоккеиста, его симпатии в футболе отданы двум грандам мирового футбола - сборным Бразилии и Испании.

Овечкин признался, что его выбор во многом связан с личностью лидера бразильской команды. Он будет болеть персонально за Неймара и, как следствие, за всю сборную.

Помимо южноамериканской команды, Овечкину импонирует игра сборной Испании, которая традиционно славится своим контролем мяча, техничным футболом и сильной школой подготовки молодых игроков.

Чемпионат мира по футболу 2026 года завершится 19 июля.