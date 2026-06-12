В первых двух матчах ЧМ-2026 забивали на 67-й минуте

В первых двух матчах чемпионата мира 2026 года забивали на 67-й минуте.

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В матче открытия между сборными Мексики и ЮАР (2:0) Рауль Хименес забил с передачи Роберто Альварадо на 67-й минуте, а в игре Южная Корея – Чехия (2:1) на той же минуте Хван Ин Бом сравнял счет после ассиста Ли Кан Ина.

Мем «67» появился в конце прошлого года. Определенного значения у этого мема нет, но пришел он из рэпа. Словарь Dictionary.com описывает его так: «всплеск энергии, который распространяется и объединяет людей задолго до того, как они придут к согласию о его истинном значении».