Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что намерен лично поговорить с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за его шутки о непопадании сборной Италии на чемпионат мира — 2026. Его слова приводит агентство Ansa.

Инфантино заявил, что Италия могла бы отобраться в финальную часть, если бы участие в турнире принимало 64 команды.

«Поскольку расстояние между Италией и Мексикой велико, нам лучше поговорить по телефону, чтобы понять эту шутку. Мне интересно узнать его прямое мнение», — заявил он.

1 апреля сборная Италии проиграла национальной команде Боснии и Герцеговины в финале плей-офф европейского отборочного турнира на чемпионат мира — 2026. Встреча состоялась на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница, основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды не забили мячей, а серии пенальти точнее оказались футболисты Боснии и Герцеговины — 4:1.

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Благодаря этой победе сборная Боснии и Герцеговины гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира — 2026. Италия пропускает третий чемпионат мира.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции. Турнир стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.