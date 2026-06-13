Future и Tyla выступили на церемонии открытия ЧМ-2026 в США

Музыканты Future и Tyla выступили на церемонии открытия чемпионата мира пол футболу 2026 года в США перед матчем американской национальной команды со сборной Парагвая. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступит Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск.

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На церемонии открытия хип-хоп-артисты Future и Tyla исполнили композицию Game Time, которая стала официальным саундтреком ЧМ-2026.

Турнир проходит в трёх странах. Помимо США, хозяевами соревнования являются Мексика и Канада. Данная церемония открытия стала третьей и заключительной.