Нападающий сборной Бразилии Неймар не сыграет в матче чемпионата мира против Марокко. Об этом рассказал ge.globo главный тренер бразильцев Карло Анчелотти.

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"Неймар очень усердно работает, чтобы восстановиться как можно быстрее. Ожидается, что он восстановится и присоединится к команде на следующей неделе", - сказал Анчелотти.

Неймар получил травму правой икроножной мышцы в матче "Сантоса" против "Куритибы" (0:3). 34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах. На мировом первенстве Бразилия сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Чемпионат мира стартовал 11 июня. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем.

Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.