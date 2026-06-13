Тренер Марокко об Анчелотти: «Я прочитал все его книги и знаю все его секреты. У меня будет преимущество, может быть»
Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби пошутил о главном тренере сборной Бразилии Карло Анчелотти перед матчем первого тура группового раунда чемпионата мира.
«Я прочитал все его книги. Может быть, у меня будет преимущество, потому что я знаю все его секреты. Мы проанализировали соперника и чувствуем позитивный настрой. Мы довольны игроками и принципами игры, которые мы заложили. Матчи покажут наш уровень. Все в хорошей форме и готовы играть», – сказал Уахби.
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Скобрев о ЧМ и 4:1 США с Парагваем: «На улицах никак не ощущается, в Америке сейчас все смотрят финал НБА и НХЛ. В России вся страна этим жила»
Де ла Фуэнте об Испании: «Фермин был в фантастической форме. Это мог быть его чемпионат мира, но он травмировался. Такие потери причиняют боль»