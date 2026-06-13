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Тренер Марокко об Анчелотти: «Я прочитал все его книги и знаю все его секреты. У меня будет преимущество, может быть»

Sports.ruиещё 1

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби пошутил о главном тренере сборной Бразилии Карло Анчелотти перед матчем первого тура группового раунда чемпионата мира.

Тренер Марокко об Анчелотти: «Я прочитал все его книги и знаю все его секреты»
© Sports.ru
«Я прочитал все его книги. Может быть, у меня будет преимущество, потому что я знаю все его секреты. Мы проанализировали соперника и чувствуем позитивный настрой. Мы довольны игроками и принципами игры, которые мы заложили. Матчи покажут наш уровень. Все в хорошей форме и готовы играть», – сказал Уахби.
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