Григорян высказался о сборной США, сравнив её с командой Германии

Российский тренер Александр Григорян оценил силу сборной США, сравнив её с европейскими национальными командами, а также высказался о работе главного тренера американской сборной Маурисио Почеттино. Первый матч сборной США состоится уже сегодня с национальной командой Парагвая.

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«Это сильная сборная. У неё есть хороший главный тренер Маурисио Почеттино, который ставит современный атакующий футбол. В товарищеском матче они даже были интереснее немцев. У американцев сборная похожа на европейскую», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).