США — Парагвай: Бобадилья забил первый автогол ЧМ-2026 на седьмой минуте
В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Парагвая. Команды играют на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступает Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды).
На момент написания новости счёт 1:0 в пользу американцев.
На седьмой минуте полузащитник парагвайцев Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
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США – Парагвай. 2:0 – Балогун удвоил счет, у Бобадильи автогол. Онлайн-трансляция
Пулишич, Маккенни, Дест, Касерес из «Динамо», Альмирон, Санабрия – в старте США и Парагвая на матч ЧМ-2026