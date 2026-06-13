США — Парагвай: Бобадилья забил первый автогол ЧМ-2026 на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Парагвая. Команды играют на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступает Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды).

На момент написания новости счёт 1:0 в пользу американцев.

На седьмой минуте полузащитник парагвайцев Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).